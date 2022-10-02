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В результате ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Орджоникидзе в Бобруйске серьезно пострадал пассажир

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В результате ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Орджоникидзе в Бобруйске серьезно пострадал пассажир

1 октября в 6 часов 30 минут произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Орджоникидзе и Гоголя, сообщает Bobrlife.

Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, 40-летний водитель автомобиля Renault не уступил дорогу автомобилю Ford, водитель которого двигался по главной дороге.

25-летний пассажир автомобиля Renault госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Уважаемые водители! Напоминаем вам, что на перекрестках нужно быть более внимательными и обязательно уступать дорогу автомобилистам, движущимся по главной дороге.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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