В результате ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Орджоникидзе в Бобруйске серьезно пострадал пассажир

Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, 40-летний водитель автомобиля Renault не уступил дорогу автомобилю Ford, водитель которого двигался по главной дороге.

25-летний пассажир автомобиля Renault госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Уважаемые водители! Напоминаем вам, что на перекрестках нужно быть более внимательными и обязательно уступать дорогу автомобилистам, движущимся по главной дороге.

Виктор ЧАБАН, фото автора.