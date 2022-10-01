В республиканском марафоне по скандинавской ходьбе поучаствовали более 2 тыс. человек

Более 2 тыс. человек поучаствовали в республиканском марафоне по скандинавской ходьбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ко Дню пожилых людей 30 сентября Министерством труда и социальной защиты был организован общереспубликанский марафон по скандинавской ходьбе для людей старшего поколения. Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко торжественно открыла спортивный праздник.

В ведомстве рассказали, что в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек со всей страны. Лидером по количеству любителей скандинавской ходьбы стала Витебская область, откуда приехали около 470 человек. Чуть меньше любителей скандинавской ходьбы приехали в Солигорск из Гродненской области - 460. Кроме того Солигорск посетили 350 жителей Минской области, 260 человек из Могилевской, 300 - из Брестской. Для участия в спортивном празднике приехали более 100 жителей Минска и около 70 человек из Гомельской области.

Самыми возрастными участниками марафона стали женщина в возрасте 94 лет из Пружан Брестской области и мужчина 87 лет из Копыльского района Минской области. Планируется, что мероприятие будет проводиться ежегодно. В рамках Национальной стратегии "Активное долголетие - 2030", которая реализуется в стране, пример участников этого марафона показывает, что основа долголетия - физкультура и спорт.