В репетиционном ЦЭ принимали участие 1096 бобруйчан
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В Бобруйске 28 января прошел репетиционный централизованный экзамен. Он проводился в двух пунктах: было задействовано 2 корпуса аграрно-экономического колледжа, 1 корпус автотранспортного.
— Репетиционный централизованный экзамен проходит спокойно. Нарушений не наблюдается, удаленных учащихся нет. Учащиеся по-своему выбору сдают русский или белорусский язык, – сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.
Результаты репетиционного ЦЭ будут доступны на сайте Республиканского института контроля знаний через 2-3 недели после сдачи.
Виктор Чабан
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