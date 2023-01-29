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В репетиционном ЦЭ принимали участие 1096 бобруйчан

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В репетиционном ЦЭ принимали участие 1096 бобруйчан

В Бобруйске 28 января прошел репетиционный централизованный экзамен. Он проводился в двух пунктах: было задействовано 2 корпуса аграрно-экономического колледжа, 1 корпус автотранспортного.

— Репетиционный централизованный экзамен проходит спокойно. Нарушений не наблюдается, удаленных учащихся нет. Учащиеся по-своему выбору сдают русский или белорусский язык, – сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Результаты репетиционного ЦЭ будут доступны на сайте Республиканского института контроля знаний через 2-3 недели после сдачи.

Виктор Чабан

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