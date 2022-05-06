В расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения
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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения.
Движение автобуса маршрута № 2 «Санаторий им. Ленина - ул. Кирова - Санаторий им. Ленина» при выполнении рейса отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в сторону о.п. «Санаторий им. Ленина» в 10 час 45 мин будет осуществляться по ул. Советской, ул. Минской, ул. Социалистической.
Просьба заблаговременно планировать поездки.
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