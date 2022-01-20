В рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прошла встреча в ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»

Очередная встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прошла в трудовом коллективе ОАО «Бобруйский машиностроительный завод». Спикерами выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Лоцкий, заместитель прокурора г.Бобруйска Игорь Савостеев.

В рамках обсуждения проекта основного Закона работников познакомили с основными изменениями и дополнениями, активно обсуждались вопросы социальной политики, института Президентской власти, полномочий Всебелорусского народного собрания.

Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституци­и Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов: