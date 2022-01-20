В рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прошла встреча в ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»
apr.gov.by 11 0
Очередная встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прошла в трудовом коллективе ОАО «Бобруйский машиностроительный завод». Спикерами выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Лоцкий, заместитель прокурора г.Бобруйска Игорь Савостеев.
В рамках обсуждения проекта основного Закона работников познакомили с основными изменениями и дополнениями, активно обсуждались вопросы социальной политики, института Президентской власти, полномочий Всебелорусского народного собрания.
Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.
Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.
Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:
- по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
- посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
- в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».