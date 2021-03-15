В рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» на ОАО «Красный пищевик» юным гражданам вручили паспорта

Один из важных этапов в жизни каждого – получение паспорта. В нашей стране этот документ молодые люди получают в 14 лет. В День Конституции – 15 марта – в ОАО «Красный пищевик» юные граждане в торжественной обстановке получали свои первые паспорта.

Виталий Власевич, глава администрации Первомайского района, поздравил школьников, которые достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах и олимпиадах, с государственным праздником и со вступлением в ряды полноправных граждан Республики Беларусь.

– Я надеюсь, что в ваших паспортах будут только лучшие записи: отметка о создании семьи, о рождении детей. Конечно, пока вы юны, кажется, что об этом рано думать, но не зря говорят, что честь нужно беречь смолоду, – напутствовал ребят Виталий Эдуардович.

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, отметил, что в этот день мальчики и девочки не просто получают паспорта, а принимают ответственность за свою жизнь и свои будущие поступки. Он пожелал юным гражданам реализовать таланты, использовать все возможности, которые дает Конституция в нашей стране, а самое главное – сделать все, чтобы семья и страна гордились ими.

– Для любого гражданина получение паспорта – большая ответственность. Вместе с этим документов он получает права и обязанности, становится полноправным гражданином страны. Теперь при выезде за границу по этим ребятам будут судить и о самой Беларуси, – сказал директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский.

Антон Андреев, учащийся 8-го класса средней школы №16, был очень воодушевлен этим событием:

– Конечно, я сегодня немного волнуюсь, но и очень рад. Для меня паспорт – это показатель того, кто я на самом деле. Это документальное подтверждение, что я являюсь гражданином своей страны. Я очень этим горжусь.

После торжественной церемонии учащиеся побывали на экскурсии в цехах предприятия и получили сладкие подарки от «Красного пищевика».