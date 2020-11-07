В рамках празднования Дня Октябрьской революции бобруйчане возлагают цветы к памятнику В. И. Ленина (фото и видео)
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Прямо сейчас в рамках празднования Дня Октябрьской революции представители Коммунистической партии Беларуси, трудовые коллективы и общественность города возлагают цветы к памятнику В. И. Ленина. Далее неравнодушные к судьбе страны граждане примут участие в автопробеге «За единую Беларусь». Колонна автомобилистов под государственными флагами отправится в путь в от площади Ленина в Бобруйске и проедет до мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки.
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В рамках празднования Дня Октябрьской революции бобруйчане возлагают цветы к памятнику В. И. Ленина (фото и видео)