В рамках патриотической акции десантники из Витебска провели встречу с юными бобруйчанами в школе №34

Сегодня в рамках акции «Мы памятью едины» в гости к юным бобруйчанам приехали представители 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Мероприятие прошло в школе №34.

- Это была очень интересная встреча, которая наполнена патриотизмом, – поделилась впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе Марина Семашко. – Такие мероприятия воодушевляют ребят не только на то, чтобы они чувствовали себя патриотами страны, но и ощущали гордость за ее Вооруженные Силы. Эта встреча еще раз доказывает, что мы едины и городская акция действительно сплотила нас всех.

Самые теплые эмоции остались и в душе у гостей.

– Командованием бригады, как и в целом силами специальных операций, большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающих поколений, – отметил заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Денис Кривенцов. – Вчерашние школьники – это защитники Отечества, которые приходят служить в армию. Государство удаляет большое внимание воспитанию молодых людей. Дети – это будущее страны. Мы хотим, чтобы они действительно были достойными защитниками Родины – сильной и процветающей Республики Беларусь.