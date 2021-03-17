В рамках городского праздника «Масленица» ГУК «Дворец искусств» провел театрализованные программы

Масленица – один из самых задорных праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния, которые сопровождаются весёлыми играми и народными забавами.

13 марта 2021 года ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» были проведены театрализованные программы «Гуляй, Масленица!» и «Масленица хороша, широка её душа!» в рамках городского театрализованного праздника «Масленица».

В театрализованных программах каждый желающий смог помериться силой в народных забавах: «Патрапь у цэль», «Кольцакід», «Грюнвальд», «Кіданне валёнка», «Бег у мяшках», «Гаршкі», «Пень і цвік». Гости праздника от души веселились и активно участвовали в развлечениях.

Радость, широта и щедрость Масленицы имеет под собой серьезную основу: время праздника – это одновременно и подготовка к подвигу поста. Сблизив людей через веселье и отдых, Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем. Мы просим прощения и сами прощаем, и это дает силу вступить в Великий пост.