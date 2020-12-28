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В рамках городского этапа акции «Чудеса на рождество» Бобруйская городская организация БРСМ посетила детскую больницу и подарила детям праздник

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/Будет дополнено/.

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