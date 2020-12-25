В рамках акции «Наши дети» руководство и тренерский состав ФК «Белшина» навестили воспитанников детского социального приюта

В рамках проводимой республиканской акции «Наши дети» руководство и тренерский состав футбольного клуба «Белшина» навестили воспитанников детского социального приюта. Само собой, не с пустыми руками…

– В канун Нового года мы привезли этим мальчишкам и девчонкам три десятка сладких подарков, сувенирную продукцию нашего клуба, – отметил генеральный директор ФК «Белшина» Виталий Былинин, – поздравили воспитанников приюта с наступающими праздниками, пожелали им исполнения всех заветных желаний и пригласили на трибуны нашего стадиона во время проведения матчей в следующем сезоне.

– Далеко не все родители наших воспитанников могут поздравить и подарить детям новогодние подарки, – сказала заведующий приютом Ирина Чистова, – а дети есть дети. Они верят в чудо, они хотят праздник. Поэтому мы, взрослые, должны сделать так, чтобы эти мальчики и девочки видели и чувствовали нашу заботу. Спасибо футбольному клубу «Белшина», который не забывает о нас и сотрудничает с детским приютом уже не первый год.