В рамках акции “Каникулы без дыма и огня” спасатели посетили лагерь “Ромашка” и напомнили детям правила безопасности
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В оздоровительный лагерь «Ромашка» вновь приехали спасатели, чтобы напомнить ребятам второй смены о безопасности.
Всем напомнили о номерах МЧС 101 и 112, рассказали, что в случае пожара нужно срочно покидать помещение и не паниковать, а игры на водоеме крайне опасны. Все участвовали в конкурсах, викторинах, и пробовали свои силы при использовании огнетушителя.
Победителей команд ждали сладкие подарки от пропагандистов Бобруйска, листовки и пособия, где есть полезная информация по безопасности.
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