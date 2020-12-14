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В работе YouTube произошел мировой сбой. Проблемы наблюдаются и в работе других сервисов Google

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В работе YouTube произошел мировой сбой. Проблемы наблюдаются и в работе других сервисов Google

Пользователи из Беларуси и других стран сообщают о сбоях в работе сервисов Google, в том числе в YouTube. В частности, большинство жалоб на неполадки в видеосервисе пришло от жителей Германии. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов.

По последним данным, о проблеме с работой в YouTube пришло уже более 30 тысяч отчетов с жалобами. В основном неполадки наблюдают жители Берлина, Гамбурга, Варшавы, Кракова, Парижа, Лондона, Стамбула, Милана, Бухареста, Дели, Бельгии и Мюнхена. Также о сбоях сообщают и жители Бобруйска.

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