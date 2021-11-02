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В работе Instagram произошел сбой

belta.by 14 0

В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады и Великобритании. Как отмечает сервис, в США 53% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 24% не могут зайти на сайт, у 23% пользователей не получается войти в свои учетные записи.

Незначительный сбой также зарегистрирован в России.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.

belta.by

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