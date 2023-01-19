В субботу выслушают бобруйчан. Кому звонить?

21 января с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского гор­исполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

Светлана Витальевна Гриневецкая, управляющий делами администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Александр Семенович Одиноченко, управляющий делами администрации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

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21 января с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-­коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90 – Эдуард Николаевич Мясник, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГО «Бобруйскжилкомхоз»

78-98-66 – Кристина Геннадьевна Голуб, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)

70-55-12 – Евгений Васильевич Закржевский, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района Бобруйска» (по идеологической работе)

78-91-35 – Максим Евгеньевич Ачинович, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика Бобруйск» (по идеологической работе)

73-87-76 – Руслан Анатольевич Дворник, начальник участка по обслуживанию инженерных сетей и сооружений КУП «ДЭП Бобруйска»

71-87-76 – Игорь Александрович Урбанович, директор КПУП «Горсвет Бобруйска».