В пятницу и выходные ГАИ проведет отработки дорог по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима

В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция проведет отработки дорог по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ по всей области с 14 по 16 октября проведут массированные отработки автодорог.

Рейды будут проходить путем смешанного контроля.