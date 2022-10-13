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Профилактика

В пятницу и выходные ГАИ проведет отработки дорог по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима

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В пятницу и выходные ГАИ проведет отработки дорог по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима

В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция проведет отработки дорог по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ по всей области с 14 по 16 октября проведут массированные отработки автодорог.

Рейды будут проходить путем смешанного контроля.

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