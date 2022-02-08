В пятницу бобруйчан выслушают
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 11.02.2022 с 16:00 до 17:00 проводит «горячую телефонную линию».
Вас выслушают:
Бабаева Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства инвалидов по тел: 72-03-94;
Линкевич Светлана Петровна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства лиц из числа сирот по тел: 73-48-46;
Назарович Анна Владимировна, заместитель начальника отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» по тел: 73-48-43.
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