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В пятницу бобруйчан выслушают

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В пятницу бобруйчан выслушают

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 11.02.2022 с 16:00 до 17:00 проводит «горячую телефонную линию».

Вас выслушают:

Бабаева Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства инвалидов по тел: 72-03-94;

Линкевич Светлана Петровна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства лиц из числа сирот по тел: 73-48-46;

Назарович Анна Владимировна, заместитель начальника отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» по тел: 73-48-43.

 

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