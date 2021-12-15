Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек

belta.by 52 0

В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек

В пункте размещения беженцев в ТЛЦ остаются более 800 человек, из них 200 детей. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко, передает БЕЛТА.

Сегодня идет 38-й день для беженцев неподалеку от белорусско-польской границы. Они обеспечены всем необходимым. Продолжают работу с ними волонтеры Красного Креста и БСЖ.

"Ситуация остается стабильной. Налажена организация горячего питания, выдача необходимых вещей, все службы и волонтеры работают слаженно", - сказала Ирина Степаненко. Дежурят круглосуточно в ТЛЦ и медики. За помощью за минувшие сутки обратились 14 беженцев.Ирина СтепаненкоПродолжает БСЖ опекать и женщин из числа беженок, которые на днях стали мамами. Они вместе с новорожденными находятся в перинатальном центре в Гродно. "И сами мамы, и детки чувствуют себя хорошо. Вчера доставляли им помощь, сегодня также привезем продуктовые наборы и фрукты, которые очень нужны любой женщине после родов", - отметила Ирина Степаненко.

Продолжает работать в ТЛЦ полевая баня. Сегодня в ней женский и детский день.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »