В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек

В пункте размещения беженцев в ТЛЦ остаются более 800 человек, из них 200 детей. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко, передает БЕЛТА.

Сегодня идет 38-й день для беженцев неподалеку от белорусско-польской границы. Они обеспечены всем необходимым. Продолжают работу с ними волонтеры Красного Креста и БСЖ.

"Ситуация остается стабильной. Налажена организация горячего питания, выдача необходимых вещей, все службы и волонтеры работают слаженно", - сказала Ирина Степаненко. Дежурят круглосуточно в ТЛЦ и медики. За помощью за минувшие сутки обратились 14 беженцев. Продолжает БСЖ опекать и женщин из числа беженок, которые на днях стали мамами. Они вместе с новорожденными находятся в перинатальном центре в Гродно. "И сами мамы, и детки чувствуют себя хорошо. Вчера доставляли им помощь, сегодня также привезем продуктовые наборы и фрукты, которые очень нужны любой женщине после родов", - отметила Ирина Степаненко.

Продолжает работать в ТЛЦ полевая баня. Сегодня в ней женский и детский день.