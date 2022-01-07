В ПУ «Бобруйскгаз» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Очередная встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прошла в трудовом коллективе ПУ «Бобруйскгаз». Во встрече принял участие первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Лоцкий.

В рамках обсуждения проекта основного Закона работники познакомились с основными изменениями и дополнениями, активно обсуждались вопросы перераспределения полномочий между органами власти.

Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке

­https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов: