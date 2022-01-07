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В ПУ «Бобруйскгаз» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

apr.gov.by 26 0

В ПУ «Бобруйскгаз» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Очередная встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь  прошла в трудовом коллективе ПУ «Бобруйскгаз». Во встрече принял участие первый заместитель главы администрации  Первомайского района Сергей Лоцкий. 

 В рамках обсуждения проекта основного Закона работники познакомились с основными изменениями и дополнениями, активно обсуждались вопросы перераспределения полномочий между органами власти.

 Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке
­https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.
Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

  • по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
  • посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
  • в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».
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