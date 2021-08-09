В прямом эфире на радио «Zефир FM» адвокаты расскажут о правах потребителей

Сегодня в прямом эфире на радио «Zефир FM» в программе «За Дело! За Право!» адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов расскажут о правах потребителей.

Слушайте программу на частоте 95,4FM сегодня в 17:00 после выпуска новостей.