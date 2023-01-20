В прошлом году для аспирантов было выделено 70 стипендий Президента

Как в Беларуси поддерживают молодых ученых рассказал в пресс-центре БЕЛТА председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси Алексей Ермаков.

Говоря о поддержке молодых ученых в структурах Министерства образования, Алексей Ермаков выделил несколько основных направлений.

"Во-первых, ведется работа по привлечению молодежи в науку. В большей степени эта работа сосредоточена на учреждениях среднего, среднего специального и высшего образования. Для молодежи проводятся конкурсы и олимпиады, в которых ребята могут себя проявить, показать, что у них есть творческий потенциал и желание заниматься наукой. Во-вторых, для аспирантов, докторантов или тех, кто остался работать в университетах, есть материальные виды поддержки. Например, если ребята довольно активно проявили себя в научной деятельности и у них есть определенные достижения, они могут поучаствовать в конкурсе для назначения стипендий Президента Республики Беларусь. В 2022 году для аспирантов было выделено 70 таких стипендий, из них 38 - представители Министерства образования", - рассказал председатель Совета молодых ученых при Минобразования.

Также он добавил, что ведомство делает ставку на поддержку не только самих ученых, но еще и выделяет средства для реализации их научных проектов.

"Минобразования проводит отдельный конкурс на выделение грантов для аспирантов, докторантов и студентов. В ходе проведения этого мероприятия в 2022 году было поддержано 118 проектов, а общая сумма поддержки составила около Br650 тыс.", - подчеркнул Алексей Ермаков.

В каждом высшем учебном заведении Беларуси функционирует Совет молодых ученых. Как отметил председатель Совета молодых ученых при Минобразования, сейчас в стране порядка 6,5 тыс. молодых ученых, которые работают в высших учебных заведениях (к ним относятся аспиранты, докторанты, а также профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники до 35 лет). В Совет молодых ученых при Министерстве образования входят по одному представителю от каждого университета нашей страны, на данный момент их 42 человека.