В Приморском крае идет работа по развитию сотрудничества в разных сферах и укреплению дружественных отношений Беларуси и России

В Правительстве региона проходят рабочие совещания между сторонами.

Участники белорусской делегации, в состав которой вошли председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский, генеральный директор ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО "Белшина" Андрей Бунаков проводят ряд встреч.

В ходе встречи Губернатор Приморья отметил, что двусторонние переговоры привели к налаживанию контактов между приморскими и белорусскими государственными и бизнес-структурами, заключены предварительные соглашения о сотрудничестве по разным направлениям – теперь следует начинать практическую работу.

«Мы уже все хорошо знакомы, соглашения подписаны, пора заключать договоры. Пускай они на начальном этапе будут небольшими, но такую работу необходимо начинать. Рассчитываю, что по итогам визита белорусской делегации в Приморский край первые договоры будут подписаны», – заявил Олег Кожемяко.

Накануне участники белорусской делегации уже посетили ряд крупных предприятий региона, в частности, Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке и судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Во вторник, 24 ноября, предусмотрено посещение торгово-промышленной компании «Доброфлот» и презентация возможностей рыбоперерабатывающего комплекса ООО «Русский минтай». Рыбопродукция приморского производства является одним из товарных направлений, к которому белорусская сторона проявляет активный интерес.

Также планируется провести ряд встреч представителей сторон по следующим направлениям: строительство, промышленность и торговля, транспорт, сельское хозяйство. По итогам могут быть заключены первые договоры.

«Сегодня белорусские коллеги, разбившись на группы, объедут практически весь юг Приморья, осмотрят интересующие их предприятия и возможные площадки для организации сервисно-логистического центра белорусской техники, площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере комплексного строительства», – обозначил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.