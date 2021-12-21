В преддверии зимних каникул проходит неделя детской безопасности

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии зимних каникул с 20 по 24 декабря Госавтоинспекция города проводит Неделю детской безопасности.

В текущем году на дорогах города с участием детей и подростков произошло 11 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП): 11 детей получили травмы.

ДТП с участием детей происходят вследствие таких нарушений ПДД, как: игнорирование сигналов светофора; переход дороги в неположенных местах; появление на проезжей части из-за препятствий либо стоящих автомобилей перед близко идущим транспортом; игры на проезжей части дворовых территорий.

Важная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям.

Зимой дорожная безопасность усугубляется повышенной скользкостью проезжей части, ранними сумерками, сложными погодными условиями. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части дорог, до минимума снижая её при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, перекресткам, а также к школам и детским садам. Избегайте резких торможений и ускорений, увеличьте дистанцию и боковой интервал, откажитесь от обгонов и рискованных маневров. Отслеживайте передвижение пешеходов.

Уделяйте повышенное внимание юным участникам движения. Появление ребенка вблизи дороги – сигнал повышенной опасности. В зимних погодных условиях – эта опасность многократно увеличивается!

Проблема детского дорожного травматизма становится особенно актуальной в каникулярное время. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице. Невинные детские шалости, выйдя за безопасные пределы квартиры, зачастую становятся причиной больших трагедий. Ведь юные участники движения в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему важен родительский контроль и своевременное напутствие о правилах безопасного поведения. Ведь совсем несложно объяснить ребенку, как правильно вести себя на улице и возле дороги, где можно играть, а где категорически этого делать не стоит.

Не забывайте о безопасности детей-пассажиров.

Перевозите малышей с помощью детских удерживающих устройств, учитывая их возраст и вес. Контролируйте при посадке в автомобиль, чтобы дети-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, периодически проверяйте крепления ремнями автокресел и бустеров.

Помните, что ребенок-пассажир должен быть правильно зафиксирован ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Перевозить детей на коленях нельзя. Недопустимо пристёгивать одним ремнём и пассажира и сидящего у него на коленях ребёнка – это опасно, прежде всего, для ребёнка. Беспрекословное правило – один ремень для одного человека.

Уважаемые родители! Дорога – место повышенной опасности. Минимизировать количество аварий с участием несовершеннолетних – важнейшая задача для всех нас!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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