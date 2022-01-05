В преддверии Рождества в ТЦСОН Ленинского района прошла встреча со священником

В рамках реализации стратегии «Активное долголетие-2030» для граждан пожилого возраста 5 января в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района прошла встреча с протоиереем Бобруйской епархии Виктором Смычником на тему: «Здравствуй, Рождество!». Священник рассказал, как начали праздновать Рождество Христово в старину, традиции, как отмечают праздник сегодня и многое другое. Слушатели могли задать отцу Виктору интересующие вопросы по данной теме.