В преддверии Рождества в ТЦСОН Ленинского района прошла встреча со священником
17 0
В рамках реализации стратегии «Активное долголетие-2030» для граждан пожилого возраста 5 января в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района прошла встреча с протоиереем Бобруйской епархии Виктором Смычником на тему: «Здравствуй, Рождество!». Священник рассказал, как начали праздновать Рождество Христово в старину, традиции, как отмечают праздник сегодня и многое другое. Слушатели могли задать отцу Виктору интересующие вопросы по данной теме.
также
-
Наступает Рождество. Воспитанникам детского социального приюта устроили праздник и подарили подарки
-
В преддверии Рождества в ТЦСОН Ленинского района прошла встреча со священником
-
В Могилевской области в 2022 году количество построенного с господдержкой жилья возрастет на 30%
-
Ребенку с диагнозом СМА необходима коляска с электроприводом
-
Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов, это требует принятия новой Конституции