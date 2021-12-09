В преддверии Нового года ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» дарит радость!

В организации стартовала акция «Подари радость». Чтобы сделать это, достаточно прочесть желание, которое размещено на праздничной елке административного корпуса «Бобруйскагромаша», и осуществить его. Желания загадывали детки из многодетных семей, с особенностями развития. Работники Общества активно участвуют в акции – наполняют подарками «паровоз желаний», расположенный у елки.

На этом новогодние сюрпризы в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» не заканчиваются: 8 декабря стартовало онлайн-голосование в конкурсе «Мисс & Мистер АГРОМАШ- 2021». Проголосовать за понравившегося участника можно на официальном сайте https://bobruiskagromach.com/about/ideology/, в соцсетях INSTAGRAM, FACEBOOK, bobruiskagromash по QR-коду. Победители получат внушительные призы в каждой номинации – I место – 500 руб., II место – 300 руб., III место – 200 руб. – и памятные подарки.

Голосование продлится до 27 декабря. Подведение итогов и чествование победителей состоятся на праздничном концерте, который пройдет в организации 29 декабря.

«Бобруйскагромаш» приглашает всех желающих присоединиться к акции «Подари радость» и проголосовать за конкурсантов.