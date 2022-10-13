В преддверии Дня матери Бобруйский отдел Департамента охраны поздравил сотрудницу

Каждый день Татьяна Хомиченко, работающая в Департаменте охраны дежурным пульта управления, окружает заботой и создает уют для своих тройняшек – Артема, Кирилла, Матвея. Все они родились в один день. Сейчас им по одиннадцать с половиной лет. Братья учатся вместе в одной школе в 5 классе.

В общении Татьяна рассказывает: «работа хорошая и график устраивает. Позволяет с детьми побыть. Нам без папы и алиментов тяжело, но помогают родители и бабушка с дедушкой».

К сожалению, по состоянию здоровья Артему, Кириллу, и Матвею спортом нельзя заниматься. Тяжелые физические нагрузки для них запрещены.

Мать троих детей говорит, что не нужно бояться трудностей. – Еще учимся, стараемся. Дети по дому помогают: посуду моют, пылесосят, делают влажную уборку, – делится она. – Важно поддерживать детей и быть для них примером.

Татьяна получает поддержку от государства – получает выплату адресной социальной помощи. Кроме этого руководство Департамента с профсоюзом дает материальную помощь, в том числе для подготовки детей к школе.

Когда есть свободное время, братья любят гулять с друзьями на улице. Делают вместе уроки, один из них играет на ударных инструментах в музыкальной школе. Другой записался в школьный кружок и теперь выступает на концертах. «В конце октября будем ставить военную постановку», – поделился Матвей.

Руководство Бобруйского отдела Департамента охраны и коллеги поздравляют Татьяну Геннадьевну с наступающим праздником и желают ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, неугасаемого оптимизма в воспитании своих сыновей. И оставаться быть веселой жизнерадостной!

Виктор ЧАБАН, фото автора.