В преддверии Дня машиностроителя поздравили агромашевцев

Утром 23 сентября на центральной проходной ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» для работников предприятия состоялся концерт-поздравление. Музыкальные композиции исполнили сотрудники Центра досуга и творчества.

– Поздравляем людей, чей труд связан с одной из основных отраслей, работающих на благо человечества, – отраслью машиностроения, – отметила ведущая. – Желаем вам космических успехов, постоянного развития, громадных перспектив и множество новых идей и проектов. Пусть ваш труд, приносящий рост, стабильность и благополучие нашему государству, всегда будет достойно оценен!

Музыкальные подарки «Я вас всех поздравляю», «Капелька тепла», «Хата бацькоў», «Реснички», «Грустит кленовая листва», «Кружева», «Пожелание друзьям», «Я люблю тебя, Белая Русь» исполнили Анастасия Старикова, Вера Глушакова, Андрей Батюня, Алина Стрельченя, Лариса Дудко и вокальная группа «Любава».

Агромашевцы с улыбками и благодарностью принимали слова-поздравления.

– Уважаемые работники отрасли машиностроения! Пусть удача постоянно идет с вами рядом, а солнце ярко светит каждый день! Пусть настроение всегда будет восхитительным и безоблачным! Успехов в работе, крепкого здоровья, мирного неба, любви, и будьте счастливы! С праздником, дорогие друзья! С Днем машиностроителя! – поздравили выступающие.

Виктор ЧАБАН, фото автора.