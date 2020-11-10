В Правительстве озвучили переносы рабочих дней в 2021 году

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу 15 мая. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства.

Соответствующее решение закреплено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2020 года № 635.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный настоящим постановлением, в ином порядке в соответствии с законодательством.

Документ принят в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Республики Беларусь.