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Происшествия

В поселке Туголица горел сарай

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В поселке Туголица горел сарай

Днем 9 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в поселке Туголица Слободковского сельского Совета Бобруйского района. Жители одного из подворий, чтобы не замерзли овощи, которые хранились в сарае, протапливали в нём нетеплоемкую печь (буржуйку) не заводского изготовления. Оставили этот процесс без присмотра. Спустя время обнаружили дым, выходящий из сарая. Вызвали спасателей, а сами принялись тушить пожар. Однако самостоятельно справиться с огнем не удалось.  По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило задымление внутри хозяйственного строения.  В результате пожара повреждено 3 квадратных метра перекрытия  и 2 квадратных метра кровли. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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