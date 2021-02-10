В поселке Туголица горел сарай

Днем 9 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в поселке Туголица Слободковского сельского Совета Бобруйского района. Жители одного из подворий, чтобы не замерзли овощи, которые хранились в сарае, протапливали в нём нетеплоемкую печь (буржуйку) не заводского изготовления. Оставили этот процесс без присмотра. Спустя время обнаружили дым, выходящий из сарая. Вызвали спасателей, а сами принялись тушить пожар. Однако самостоятельно справиться с огнем не удалось. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило задымление внутри хозяйственного строения. В результате пожара повреждено 3 квадратных метра перекрытия и 2 квадратных метра кровли. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.