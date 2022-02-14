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Происшествия

В поселке Ленина горела баня

13 февраля в 18.00 поступило сообщение спасателям о бани в поселке Ленина Бобруйского района. О пожаре сообщили хозяева.

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В поселке Ленина горела баня

По прибытии подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли бани. Хозяева находились на улице, с их слов, в бане никого нет.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате огнем повреждена  кровля и стены бани. Также от пожара спасена баня и 2 сарая в нескольких метрах от очага. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам  101 или 112.

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

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