В поселке Ленина горела баня
13 февраля в 18.00 поступило сообщение спасателям о бани в поселке Ленина Бобруйского района. О пожаре сообщили хозяева.
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По прибытии подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли бани. Хозяева находились на улице, с их слов, в бане никого нет.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате огнем повреждена кровля и стены бани. Также от пожара спасена баня и 2 сарая в нескольких метрах от очага. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС