В поселке Ковали Бобруйского района состоялся сельский сход по вопросам безопасности граждан в жилом фонде

В мероприятии принял участие Начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей

Демидов. Также в рамках схода приняли участие представители таких служб, как «Государственный энергетический и газовый надзор», «Бобруйскгаз» и «Белгосстрах».

В фойе клуба местных жителей ожидали интерактивные площадки от пропагандистов МЧС. Спасатели напомнили гражданам, что при топке печи важно ее не перекаливать и использовать без трещин. Также рассказали как установить дома АПИ, о мобильном приложении «Помощь рядом», об основных причинах пожаров. На мероприятии первым выступил начальник Бобруйского гарнизона Андрей Бабин. Он рассказал о произошедших пожарах в сельсовете, напомнил о необходимости беречь своих близких и свое жилище. Также с рекомендациями и неутешительными примерами выступил Сергей Демидов. Начальник областного управления заострил внимание на детской безопасности и напомнил, что именно родитель – главный учитель и воспитатель в области безопасности.

После выступили представители служб, рассказав местным жителям о газовой безопасности, электробезопасности, о страховании имущества.

В этот день также прошел мастер класс по работе с порошковым огнетушителем. Жители Ковалей смело боролись с пламенем, убедившись, что использовать огнетушитель несложно. Также

вспомнили, как с помощью крышки, стирального порошка или крупы легко справиться с частым случаем на кухне – пламенем на сковороде.