В Польше предложили мобилизовать украинских беженцев
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Необходимо мобилизовать украинских беженцев. Такое заявление сделал генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши. Об этом информирует РИА «Новости».
«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал он в интервью изданию wPolityce.
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