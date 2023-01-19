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В Польше предложили мобилизовать украинских беженцев

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В Польше предложили мобилизовать украинских беженцев

Необходимо мобилизовать украинских беженцев. Такое заявление сделал генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши. Об этом информирует РИА «Новости».

«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал он в интервью изданию wPolityce.
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