В Польше одновременно демонтируют четыре памятника советским воинам
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Сразу четыре памятника советским воинам демонтируют сегодня в различных регионах Польши. Такое заявление сделали в Институте национальной памяти республики (IPN), пишет РИА Новости.
Отмечается, что четыре памятника, посвященных Красной армии, снесут в Глубчице, Бычине (Опольское воеводство, Боболице (Западно-Поморское воеводство) и рядом со Сташова (Свентокшиское воеводство).
В агентстве напомнили, что президент IPN Кароль Навроцкий в марте текущего года в очередной раз призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все названия, "символизирующие коммунизм".
- Пришло время наверстать упущенное в этой области, - отметил он в заявлении от 4 марта нынешнего года
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