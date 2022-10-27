В Польше одновременно демонтируют четыре памятника советским воинам

Сразу четыре памятника советским воинам демонтируют сегодня в различных регионах Польши. Такое заявление сделали в Институте национальной памяти республики (IPN), пишет РИА Новости.

Отмечается, что четыре памятника, посвященных Красной армии, снесут в Глубчице, Бычине (Опольское воеводство, Боболице (Западно-Поморское воеводство) и рядом со Сташова (Свентокшиское воеводство).

В агентстве напомнили, что президент IPN Кароль Навроцкий в марте текущего года в очередной раз призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все названия, "символизирующие коммунизм".

- Пришло время наверстать упущенное в этой области, - отметил он в заявлении от 4 марта нынешнего года