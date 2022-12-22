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В Польше фермеры вышли на протесты из-за ситуации с экспортом зерна из Украины

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В Польше фермеры вышли на протесты из-за ситуации с экспортом зерна из Украины

Польским фермерам – явно не до украинского фронта: они выражают недовольство политикой властей в необычном формате: на дороги выехали по меньшей мере 400 тракторов, чтобы продемонстрировать позицию аграриев. 

Они высказались против неконтролируемого ввоза зерна и овощей из Украины. Особенности «зерновой сделки» поляки не оценили: наплыв дешевого украинского зерна сильно подкосил позиции местных производителей. Которые и без того на грани разорения из-за высоких цен на топливо и отсутствия белорусских удобрений.

По материалам ОНТ

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