В поликлинике, больнице или у стоматолога: когда давать согласие на обработку персональных данных. Комментарий специалиста

Первая типичная ситуация. Человек пришел в свою районную поликлинику по месту жительства, где обслуживается уже много лет. Должны ли у него брать согласие на обработку персональных данных?

По словам Дмитрия Шевчука, ответ на поставленный вопрос во многом зависит от того, какой порядок обработки персональных данных пациентов применяется в конкретной поликлинике. К примеру, в случае записи пациента на прием, выдачи талона персональные данные, которые не относятся к специальным (ФИО, адрес и т.п.), обрабатываются без согласия. При обработке специальных персональных данных (к примеру, состояние здоровья пациента, диагноз и т.п.) при оказании медпомощи согласие физлица тоже не требуется.

Однако если при обработке специальных персональных данных используются средства автоматизации (например, заполнение электронной медицинской карты), то законодательство требует получение согласия на такую обработку.

При отказе пациента от дачи такого согласия ведение его медицинской карты будет осуществляться только на бумажных носителях. При этом такой выбор гражданина не повлияет на возможность получения им соответствующей услуги со стороны организации здравоохранения, подчеркнул начальник отдела.

Ситуация вторая. Пациент пришел на прием в частную стоматологию для лечения. В этом случае должны ли у него взять согласие на обработку персональных данных?

Дмитрий Шевчук подчеркнул: нормы законодательства о персональных данных применяются в отношении организаций здравоохранения независимо от их формы собственности.

Обработка персональных данных пациентов, которые пришли для оказания стоматологических услуг, осуществляется для целей оказания медицинской помощи субъекту персональных данных организацией здравоохранения и не требует дополнительного согласия субъекта персональных данных. Исключение составляют случаи, когда обработка специальных персональных данных происходит с использованием средств автоматизации.

При этом в описанном случае не следует путать дачу согласия на обработку персональных данных с дачей добровольного информированного согласия на оказание медицинской помощи, заметил начальник отдела. По его словам, такое согласие дается предварительно и является необходимым условием оказания медицинской помощи пациенту в соответствии с законом о здравоохранении.

Рассмотрим еще одну возможную ситуацию, когда согласие на обработку персональных данных не нужно. Например, ребенок попал в больницу после ДТП. Требуется экстренная операция, для проведения которой необходимы отдельные сведения из медицинских документов, иных источников информации. Должны ли брать согласие на обработку персональных данных ребенка у его родителей?

Как пояснил Дмитрий Шевчук, закон предусматривает, что согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных не требуется для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение такого согласия невозможно.

Таким образом, при необходимости проведения экстренной операции и в иных подобных исключительных случаях предоставление соответствующих сведений происходит без согласия на обработку персональных данных.

Логичен и следующий вопрос: имеет ли право работодатель напрямую обратиться в поликлинику за получением данных из медкарты без согласия пациента? Может ли поликлиника передать такие данные?

Дмитрий Шевчук обратил внимание, что обработка специальных персональных данных без согласия субъекта персональных данных запрещается, за исключением проведения расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. В иных ситуациях предоставление такой информации может происходить только с согласия работника.

Наконец, пятая ситуация. Родителя просят подписать согласие на вакцинацию ребенка. Должны ли в этом случае брать согласие на обработку персональных данных ребенка?

По словам начальника отдела, в данном случае речь идет о предоставлении согласия на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством о здравоохранении, а не о согласии на обработку персональных данных. Лишь в случае, если персональные данные ребенка вносятся в электронную медицинскую карту, то согласие на такую обработку персональных данных требуется.

БЕЛТА