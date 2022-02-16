В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 100%

"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты", — сказал он.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского комздрава, это сто процентов от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.