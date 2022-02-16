В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 100%

В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг ста процентов, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты", — сказал он.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского комздрава, это сто процентов от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.
По словам Сараны, в городе привиты свыше 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2,4 тысячи детей.
"У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <…> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть", — отметил Сарана.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. По данным на 11 февраля, в целом по стране полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента (64,1 процента за неделю до этого). Как поясняли в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, это происходит из-за того, что у первых привитых и переболевших более полугода назад иммунитет утрачивается.
В пяти регионах показатель превышает 80 процентов: это Санкт-Петербург (85,8 процента), Севастополь (85,2 процента), Карелия (85,6 процента), Мурманская область (83,5 процента) и Тува (80 процентов).
Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.