В первые дни года в Бобруйске совершен ряд преступлений в семейно-бытовой сфере

Новый год вступил в свои права. В первые дни года в городе Бобруйске совершен ряд преступлений в сфере семейно-бытовых преступлений.

Как отметил заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Андрей Николаевич Малахов, новогодняя ночь в городе прошла спокойно, значимых преступлений не зарегистрировано. Что не скажешь о последующих днях. Несколько преступлений совершено в сфере семейно-бытовых отношений. Так, 3 января, в больницу с телесными повреждениями была доставлена 47-летняя местная жительница, которые ей причинил 29-летний сожитель дочери. В этот же день, в больницу с ножевым ранением был госпитализирован 39–летний бобруйчанин. Телесные повреждения ему нанесла в ссоре жена, 1980 г.р.

Данные преступления совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития. Как правило, виной всему чрезмерное употребление спиртного, что и привело к совершению преступлений. Но, этих преступлений могло и не быть, окажись рядом неравнодушные люди. Но, таких не нашлось. Увы, сегодня, многие проявляют безразличие и равнодушное отношение к тому, что происходит рядом, будь то за соседской стенкой, на лестничной площадке или в подъезде.

Сегодня пострадавшие отделались больничной койкой, а завтра, может быть уже поздно.

Давайте люди, будем неравнодушными и проявлять внимание и участие к таким вот семьям, где периодически скандалят и выпивают. Вовремя вмешаться и не позволить свершиться трагедии. Нет-нет, не надо бежать в квартиру, где шумят и ругаются. Позвоните в милицию и сообщите о том, что происходит рядом. И это будет человеческим поступком.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк