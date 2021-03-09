В первую неделю весны в Бобруйске произошло 3 пожара

7 марта в 5 утра в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в переулке Парижской Коммуны.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение веранды дома открытым пламенем, с выходом горения на кровлю. Со слов очевидцев в доме никого нет. Оперативно ликвидировав пожар, работники МЧС спасли дом, в том числе и соседние.

В результате пожара уничтожена веранда с навесом, обуглено перекрытие и стены в одной из комнат, закопчены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

8 марта в 4.25 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение от соседей о пожаре бани в переулке Жлобинский.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение бани открытым пламенем, создалось плотное задымление. Со слов хозяев, внутри никого не было.

Прибывшие к месту вызова спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, обуглены стены, прогар в перекрытии.

Причина пожара устанавливается.

Также утром 8 марта в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в подъезде на улице Рокоссовского.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение оконной рамы в подъезде на техническом этаже. В считанные секунды с помощью лафетного ствола спасатели ликвидировали горение. Эвакуировать из подъезда никого не пришлось. В результате горения уничтожена оконная рама, закопчены стены.

По предварительной версии причиной такого горения стала непотушенная сигарета.