В Первомайском районе состоялось заседание координационного совета по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией

В пятницу, 29 июля, в зале заседаний администрации Первомайского района города состоялось заседание координационного совета по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией.

На мероприятии собрались Алла Шестопалова, заместитель прокурора Бобруйска, советник юстиции; Сергей Лоцкий, первый заместитель главы администрации; Александр Одиноченко, управляющий делами администрации; Марта Чичерина, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации; Василий Артемов, начальник отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома; председатели советов общественных пунктов охраны правопорядка района №№3, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

На заседании рассмотрели представление прокуратуры Могилевской области «Об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений, в том числе особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан».

«Динамика отдельных видов и категорий отдельных преступлений по итогам 6 месяцев этого года по сравнению с прошлым свидетельствует о наличии негативных тенденций, необходимости принятия дополнительных мер по активизации и повышению эффективности профилактической работы по конкретным и актуальным направлениям», – отметила Марта Александровна.

Во время доклада заведующий сектором рассказала, что в Могилевской области зафиксирован рост преступлений, совершенных группой лиц, со 161 до 211, умышленных причинений гражданам тяжких телесных повреждений – с 38 до 45, грабежей – с 72 до 76, краж – с 1189 до 1303, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – со 170 до 194.

– Происходящие в Республике Беларусь изменения в социальной, правовой и экономической сферах, сложившаяся криминогенная ситуация требуют повышения эффективности участия государственных органов, иных организаций и граждан в деятельности по профилактике правонарушений, – сказала Алла Шестопалова. – Добиваться уменьшения числа правонарушений возможно путем активной профилактической работы. Для этого созданы и функционируют советы общественных пунктов охраны правопорядка (СОПОП), которые призваны оказывать воспитательно-корректирующее воздействие на граждан, допускающих противоправное поведение, с целью предупреждения совершения ими правонарушений.

– Учитывая важность своевременного выявления причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, в ходе рассмотрения вышеназванного представления прокуратуры Могилевской области члены координационного совета и председатели СОПОПов активно обсуждали вопросы оптимизации деятельности этих общественных формирований, их взаимодействия с органами внутренних дел и другими субъектами профилактики, вдумчивого подхода к формированию составов СОПОП, без чего невозможна надлежащая организация работы, – дополнила заместитель прокурора Бобруйска.

Алла Ивановна со стороны органов прокуратуры поблагодарила председателей и членов СОПОПов за их бескорыстный труд, безвозмездно выполняемый в свободное от основной работы время. Она заметила, что «это свидетельствует о высокой гражданской ответственности этих людей, их преданности стране и делу».