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В Первомайском районе прошли публичные слушания по вопросам ЖКХ

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В Первомайском районе прошли публичные слушания по вопросам ЖКХ

3 ноября на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №32 г. Бобруйска» состоялись публичные слушания по вопросам объемов и качества оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий Первомайского района города Бобруйска на 4-й квартал 2022 года.

/Дополняется и обновляется/.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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