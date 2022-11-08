В Первомайском районе прошли публичные слушания по вопросам ЖКХ
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
3 ноября на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №32 г. Бобруйска» состоялись публичные слушания по вопросам объемов и качества оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий Первомайского района города Бобруйска на 4-й квартал 2022 года.
/Дополняется и обновляется/.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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