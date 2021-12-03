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В Первомайском районе прошла Спартакиада молодежных добровольных дружин «Академия мужества»

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В Первомайском районе прошла Спартакиада молодежных добровольных дружин «Академия мужества»

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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