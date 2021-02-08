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В Первомайском районе прошел открытый диалог

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В Первомайском районе прошел открытый диалог

В Бобруйске прошел открытый диалог с Первомайским активом союза молодежи. Здесь собрались секретари первичек предприятий, учреждений и организаций. Спикером на встрече стала депутат Палаты Представителей Вера Широкая. Темы поднимались самые разные – от исторических фактов до наших дней.  В преддверии грядущего форума не осталась без внимания и тема №1 – программа развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Разговор получился искренним и без купюр. Подобные встречи здесь практикуют как минимум 2 раза в месяц. На повестке – все на злобу дня.

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