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Спорт

В первом матче очередной домашней серии ХК «Динамо-Шинник» одержал победу над «Атлантом» со счетом 5:3

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В первом матче очередной домашней серии ХК «Динамо-Шинник» одержал победу над «Атлантом» со счетом 5:3

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