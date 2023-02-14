В первом матче очередной домашней серии ХК «Динамо-Шинник» одержал победу над «Атлантом» со счетом 5:3
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Фотографии: АлександрАнташкевич
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