В первом чтении принят законопроект об изменении Избирательного кодекса Беларуси

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь".

Законопроект в Овальном зале представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Проект закона "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" внесен в Палату представителей 6 декабря 2022 года Президентом.

Законопроект подготовлен в соответствии с п.2 плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год, утвержденного указом Президента от 23 декабря 2021 года. Согласно п.2 плана мероприятий по приведению законов в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, утвержденного премьер-министром, главой Администрации Президента, председателем Совета Республики, председателем Палаты представителей, от 22 апреля 2022 года №11/17 Избирательный кодекс приводится в соответствие с новой редакцией Конституции. Кроме того, корректировка Избирательного кодекса направлена на приведение его норм в соответствие с законом от 12 октября 2021 года №124-З "Об изменении Конституции Республики Беларусь", законом от 1 июня 2022 года № 175-З "О государственной службе", Декретом Президента от 8 ноября 2021 года №7 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь", иными законодательными актами.

"Проект закона об изменении Избирательного кодекса рассмотрен на совещании у главы государства, концептуально одобрен Советом по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь, экспертным советом при Совете Республики, согласован в установленном порядке заинтересованными государственными органами, - сказал Вадим Ипатов. - По проекту закона проведено общественное обсуждение, участники которого отметили актуальность и полноту изменений, которые предлагается внести в избирательное законодательство".