По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине недели ожидается мокрый снег, днем – около 0°С.

22 ноября (понедельник): Ночью на большей части территории, днем местами осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед.

Температура воздуха в течение суток -1 +4°С.

23 ноября (вторник): Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -3_-8°С.

Днем -3_+2°С.

24 ноября (среда): Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Ночью -4_+1°С.

Днем -1_+4°С.

В пятницу, 19 ноября, погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с запада Европы. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

Ожидается облачная погода. Ночью на большей части территории кратковременные осадки, днем временами осадки, преимущественно дождь. Вероятность осадков в Могилеве ночью - 60-70%, днем - 80-90%. Ночью и утром местами слабый туман и слабый гололед. Ветер ночью юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_+5°С, в Могилеве 0_+2°С

Днем +2_+7°С и +3_+5°С.

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