В период зимних каникул в Могилевской области оздоровились почти 7,8 тыс. детей. Об этом корреспонденту сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

"Во время зимних каникул в Могилевской области работало 278 лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровились и интересно провели время почти 7,8 тыс. детей", - рассказали специалисты.

Для того, чтобы каникулы у детей проходили не только полезно, но и интересно, в регионе была разработана обширная программа мероприятий. В период каникул ребята посещали различные музеи, кинотеатры. Также была организована работа оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, работали различные объединения по интересам, как на базе учреждений образования, так и культуры и спорта. В период каникул дети смогли познакомиться с областным патриотическим центром, посетить с экскурсиями Могилев и Минск.

"Организация содержательного досуга детей и подростков, целенаправленное отвлечение их от бесцельного проведения свободного времени, формирование потребности вести здоровый образ жизни - одна из главных задач учреждений образования, культуры и спорта Могилевской области, которая в полной мере реализуется в период каникул", - подчеркнули в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.