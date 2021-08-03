В период жатвы предприятия АПК на особом контроле Бобруйского РОВД и Департамента охраны

В связи с началом уборочно-полевых работ одной из основных задач, стоящих перед отделом внутренних дел Бобруйского райисполкома и Бобруйского отдела Департамента охраны, является профилактика хищений и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на объектах АПК.

В период жатвы сотрудники милиции проводят рейдовые мероприятия по проверке сохранности товарно-материальных ценностей, выявлению фактов нарушения трудовой дисциплины на предприятиях агропромышленного комплекса и контроля несения службы сторожевой охраны. Особое внимание будет обращаться на места хранения горюче-смазочных материалов, зерна и сельскохозяйственной техники.

Так, 28 июля на территориях Пригородной и Заречной зон района сотрудниками ОГАИ райотдела милиции и Бобруйского отдела Департамента охраны проводились совместные отработки объектов АПК с целью пресечения краж, хищений государственной собственности, сельхозпродукции, зерновых культур, а также дизельного топлива, которым заправляется сельхозтехника.

Мониторинг Заречной зоны осуществляли старший инженер по организации дорожного движения Дмитрий Пирожник и сотрудник Бобруйского отдела Департамента охраны Олег Демидович.

В ходе рейда обследовались объекты ОАО «Михалевская Нива», СПК «Гигант», ОАО «Агромашсервис». Посещая машинные дворы, складские помещения, весовые площадки, зернохранилища и иные сельхозобъекты, участники рабочей группы проводили профилактические беседы с трудовыми коллективами, напоминали работникам сельхозпредприятий о необходимости выполнений нормативно-правовых актов, поддержания трудовой дисциплины и выполнения требований техники безопасности.

Дмитрий Пирожник и Олег Демидович в рамках надзора за дорожным движением останавливали сельхозтехнику, оценивали физическое состояние водителей, проверяли соответствие указанного в путевых листах маршрута и пр. Как показала проверка, не все водители добросовестно относятся к безопасности дорожного движения. В результате мониторинга пресечено 9 нарушений правил дорожного движения, выявлены факты технической неисправности автотранспорта, игнорирование ремней безопасности, правил маневрирования, перевозки грузов (в данном случае зерна) и др. Нарушений исполнения требований законодательства об обеспечении сохранности собственности и фактов хищения в ходе рейда не выявлено.

Работа правоохранительных служб, направленная на сохранность государственных материальных ресурсов, горюче-смазочных материалов, собранного урожая и иной собственности АПК, продолжается.