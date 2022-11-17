В переулке Б. Хмельницкого уже заменено порядка 500 метров бордюрного камня. Что не устраивает бобруйчан?

В редакцию газеты обратилась бобруйчанка, проживающая в районе средней школы №29. Она заметила, что в переулке Богдана Хмельницкого (от магазина «Ниагара» до СШ №29) идут работы по установке бордюрного камня. Если смотреть со стороны магазина лицом к школе, на левой части, где раньше ездили машины, устанавливают бордюр. Горожанка отмечает, что по тротуару ездить на велосипеде невыносимо, а в темное время суток можно и ногу подвернуть.

У обратившейся возникли вопросы: что будет с ограждениями, планируется ли установка новых заборов вдоль проезжей части? Во многом, со слов бобруйчанки, из-за ремонтных работ асфальт, когда-то уложенный на пешеходной дорожке, пришел в негодность. Женщина интересуется: будет ли в пешеходной зоне укладываться новый асфальт или, может быть, планируется укладка тротуарной плитки?

Мы обратились в ГО «Бобруйскжилкомхоз» за разъяснением ситуации и получили ответ от генерального директора Александра Шостака.

– В текущем году работы по установке заборов (ограждений) вдоль тротуара в переулке Богдана Хмельницкого не планируются. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей ­части пер. Б. Хмельницкого выполнены. В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке асфальтобетонной смеси на тротуар, – рассказал Александр Николаевич.

К слову, в переулке Б. Хмельницкого уже заменено порядка 500 метров бордюрного камня. Работы по благоустройству продолжаются.