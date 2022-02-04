В Пекине сегодня официально откроются XXIV зимние Олимпийские игры

Сегодня в Пекине официально откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония пройдет на Национальном стадионе китайской столицы.

Программа мероприятия держится в строжайшем секрете, но организаторы обещают удивить зрителей суперсовременными технологиями и спецэффектами. Известно, что в красочном шоу выступят порядка 3 тыс. участников. Руководить церемонией, как и на летних пекинских Играх-2008, будет известный кинорежиссер Чжан Имоу, который был трижды номинирован на "Оскар". Кульминацией станет зажжение чаши с олимпийским огнем, которое будет произведено наиболее нестандартным способом за последнее столетие. Основными темами церемонии будут экология, мир во всем мире, олимпийские принципы, а главной концепцией - единая судьба человечества. День открытия Олимпиады совпадает с началом аграрного сезона в Китае, который называется "личунь", что значит "начало весны". Эта тема также будет обозначена во время церемонии, она будет соответствовать официальному девизу Игр: "Вместе ради общего будущего". Талисманом пекинской Олимпиады является панда Бин Дуньдунь. Церемония открытия начнется в 15.00 по минскому времени и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Соревнования Олимпиады-2022 пройдут на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Медали будут разыграны в 7 видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Белорусские атлеты будут сражаться за награды в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл. Для белорусов это будут восьмые зимние Игры в суверенной истории.