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Спорт

В Печерском лесопарке прошло спортивное состязание по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников Департамента охраны Могилевщины

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В Печерском лесопарке прошло спортивное состязание по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников Департамента охраны Могилевщины

Могилевским областным управлением Департамента охраны организовано спортивное состязание по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников подразделений охраны Могилевской области.

Соревнования прошли в Печерском лесопарке в отличную теплую погоду, что позволило его участникам показать максимальные результаты.

Соревнования носили лично-командный характер и служили отбором для формирования сборной команды Могилевского областного управления Департамента охраны для участия в  традиционых соревнованиях Департамента охраны   по легкоатлетическому кроссу.

 

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В легкоатлетическом кроссе приняли участие более 60 сотрудников из 17 команд. Женщины соревновались на дистанции 1000 метров, мужчины (свыше 40)– на дистанции 1000 метров, мужчины – на дистанции 3000 и 5000 метров.

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На финише, с поддержкой коллег, участники старались как можно быстрее переступить черту их тяжелой работы. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне.

Кубок победителей в этом году распределился следующим образом:

(среди подразделений 1 подгруппы)

1 место — команда Ленинского (г. Могилева) отдела;

2 место —  команда Октябрьского (г. Могилева) отдела;

3 место — команда Бобруйского отдела.

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(среди подразделений 2 подгруппы)

1 место — команда Горецкого отдела;

2 место —  команда Шкловского отдела;

3 место — команда Осиповичского отдела.

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(среди подразделений 3 подгруппы)

1 место — команда Костюковичское отделения;

2 место —  команда Чериковского отделения;

3 место — команда Кировского отделения.

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Места на дистанции 5000 м среди мужчин распределились:

1 место – Ерошкевич Денис (Бобруйский отдел охраны);

2 место – Братченя Сергей (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны);

3 место – Горбачев Евгений (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны).

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Места на дистанции 3000 м среди мужчин распределились:

1 место – Качанов Андрей (Горецкий отдел охраны);

2 место – Базылев Евгений (Ленинский (г. Могилева) отдел охраны);

3 место – Михаськов Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны).

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Места на дистанции 1000 м среди мужчин свыше 40 лет распределились:

1 место – Гутник Олег (Ленинский (г. Могилева) отдел);

2 место – Шидловский Владимир (Бобруйский отдел охраны);

3 место – Добашев Виталий (Кричевский отдел охраны).

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Места на дистанции 1000 м среди девушек распределились:

1 место – Андреева Анастасия (Ленинский (г. Могилева) отдел);

2 место –  Рогачева Татьяна(Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Орлова Юлия (Октябрьский отдел охраны).

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