В Печерском лесопарке прошло спортивное состязание по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников Департамента охраны Могилевщины
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Могилевским областным управлением Департамента охраны организовано спортивное состязание по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников подразделений охраны Могилевской области.
Соревнования прошли в Печерском лесопарке в отличную теплую погоду, что позволило его участникам показать максимальные результаты.
Соревнования носили лично-командный характер и служили отбором для формирования сборной команды Могилевского областного управления Департамента охраны для участия в традиционых соревнованиях Департамента охраны по легкоатлетическому кроссу.
В легкоатлетическом кроссе приняли участие более 60 сотрудников из 17 команд. Женщины соревновались на дистанции 1000 метров, мужчины (свыше 40)– на дистанции 1000 метров, мужчины – на дистанции 3000 и 5000 метров.
На финише, с поддержкой коллег, участники старались как можно быстрее переступить черту их тяжелой работы. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне.
Кубок победителей в этом году распределился следующим образом:
(среди подразделений 1 подгруппы)
1 место — команда Ленинского (г. Могилева) отдела;
2 место — команда Октябрьского (г. Могилева) отдела;
3 место — команда Бобруйского отдела.
(среди подразделений 2 подгруппы)
1 место — команда Горецкого отдела;
2 место — команда Шкловского отдела;
3 место — команда Осиповичского отдела.
(среди подразделений 3 подгруппы)
1 место — команда Костюковичское отделения;
2 место — команда Чериковского отделения;
3 место — команда Кировского отделения.
Места на дистанции 5000 м среди мужчин распределились:
1 место – Ерошкевич Денис (Бобруйский отдел охраны);
2 место – Братченя Сергей (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны);
3 место – Горбачев Евгений (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны).
Места на дистанции 3000 м среди мужчин распределились:
1 место – Качанов Андрей (Горецкий отдел охраны);
2 место – Базылев Евгений (Ленинский (г. Могилева) отдел охраны);
3 место – Михаськов Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел охраны).
Места на дистанции 1000 м среди мужчин свыше 40 лет распределились:
1 место – Гутник Олег (Ленинский (г. Могилева) отдел);
2 место – Шидловский Владимир (Бобруйский отдел охраны);
3 место – Добашев Виталий (Кричевский отдел охраны).
Места на дистанции 1000 м среди девушек распределились:
1 место – Андреева Анастасия (Ленинский (г. Могилева) отдел);
2 место – Рогачева Татьяна(Ленинский (г. Могилева) отдел);
3 место – Орлова Юлия (Октябрьский отдел охраны).